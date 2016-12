Attention aux vols de pneus!

La période des changements de pneus est de retour et les voleurs de pneus reprennent du service. Plusieurs cas ont déjà été répertoriés à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.



Les pneus sont souvent entreposés dans des cabanons déverrouillés, ce qui facilitent la tâche des contrevenants à la recherche de biens de valeur.



«Pour éviter les mauvaise surprises, équipez votre cabanon d’un verrou ou d’un cadenas, suggère le sergent Pierre Tremblay. Un éclairage à détecteur de mouvement décourage les intrus et il est également possible de relié le cabanon au système d’alarme de la maison.»



Les pneus d’hiver posés peuvent être protégés à l’aide d’écrous de roue de bloquage.



Avec les emplettes du temps des fêtes, ne laissez pas à vue les items de valeur dans votre véhicule et verrouillez vos portières.