Deux ans sans aucune nouvelle

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent se mobilisera jeudi

le 7 décembre puisque rien n’a encore permis de retracer cette dame ou de faire progresser ce dossier. Le responsable aux enquêtes Yanick Parent et ses collègues souhaitent ainsi faire la lumière sur la disparition de madame Deborah Laurent-Gervais.

Depuis le 30 novembre 2015, madame Gervais n’a jamais été revue alors qu’elle était à son domicile de McMasterville. Cette dame âgée de 57 ans au moment de sa disparition n’a pas de véhicule.

Exceptionnellement, les policiers de la Régie de police vont établir ce jeudi

7 décembre, de 8 heures à midi, un poste de commandement dans le stationnement de l’épicerie IGA Serge Pépin située sur le boulevard Laurier aux limites de Beloeil et McMasterville.

Nous souhaitons rencontrer le plus de gens possible parce qu’une seule petite information peut faire la différence et apporter un peu d’éclairage à ses proches.

L’inspecteur-chef aux enquêtes Yanick Parent sera présent afin de répondre aux représentants des médias.

D’autres policiers distribueront aux clients et aux passants, une fiche avec photo et informations afin qu’ils échangent avec leurs proches, une fois de retour à leur domicile.

Le but est de savoir ce qui est advenu de madame Gervais.



Pour toute information communiquez au : 450-922-7001 poste 399