Passages pour piétons : la priorité aux piétons, ça marche!

Afin d’augmenter la sécurité des piétons, le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu initie une campagne pour inviter les automobilistes à être vigilants et à respecter les règles aux passages pour piétons.

« Chaque jour, 8 piétons sont heurtés par un véhicule au Québec. Ceux-ci sont vulnérables lorsqu’ils traversent une rue et rien ne les protège en cas d’accident. Il est donc primordial pour les automobilistes de modifier leurs comportements et de faire preuve d’une prudence accrue en vue d’assurer leur sécurité », a souligné le directeur du Service de police, André Fortier.

Quelques règles

Au passage piétonnier, lorsqu’un piéton ou un cycliste traverse ou manifeste clairement l’intention de traverser, les automobilistes doivent s’arrêter pour céder le passage, en gardant une distance suffisante. Il est aussi préférable de confirmer aux piétons qu’ils peuvent traverser par un geste de la main.

De leur côté, avant de traverser, les piétons doivent observer la circulation et s’assurer que les conducteurs les ont vus. En traversant, ils doivent rester attentifs au mouvement de la circulation et éviter d’utiliser un téléphone ou des écouteurs.

Des opérations de sensibilisation ont eu lieu aujourd’hui, de 11 h 30 à 13 h 30, à ces endroits :

rue Champlain, face au parc des Éclusiers,

rue Pierre-Caisse, reliant l’hôpital du Haut-Richelieu et le parc Davignon,

à la sortie du pont Pierre-Dugré (no 10) de l’Ile-Sainte-Thérèse, reliant la bande du canal et la rue Sainte-Thérèse.

Lors de l’activité, des feuillets d’information ont été distribués aux automobilistes et piétons afin de rappeler les règles de base. En vue d’appuyer le message, de l’affichage et des feuillets seront aussi offerts dans certains commerces et lieux publics.

Le Service de police rappelle qu’il y a 65 passages pour piétons qui ne sont pas situés à une intersection, c’est pourquoi il faut redoubler de prudence. Aux intersections où un passage est protégé par des feux, les citoyens doivent s’assurer de respecter le cycle de passage piéton même s’il n’y a pas de circulation.

D’autres opérations de sensibilisation et de répression à la sécurité des piétons se tiendront cet été. En partenariat avec la Société de l’assurance automobile du Québec, la campagne Bon pied, bon œil aura aussi lieu en octobre afin de sensibiliser les citoyens au respect des règles de la circulation, au partage de la route et à la prudence aux passages piétonniers.