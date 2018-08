La Régie intermunicipale de police Roussillon demande votre aide pour identifier un suspect

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande l’aide du public afin d’identifier un suspect qui utilise l’identité d'un homme de La Prairie pour commettre des fraudes dans les institutions financières.

Au mois de mai dernier, un homme s’est présenté à deux reprises au guichet d’une institution financière de Joliette pour retirer de l’argent. Il a ensuite retiré de l’argent à deux reprises dans un guichet automatique d’une institution financière de la MRC de Matawinie. Le montant de la fraude est de 14 800 $.

Le suspect est dans la soixantaine. Il mesure environ 5’11’’ et pèse environ 250 lb. Au moment des événements, il portait une barbe blanche et une casquette de baseball noire, une chemise à manches longues bleu pâle et des pantalons foncés.

Toute information concernant cet événement peut être signalée à la Régie intermunicipale de police Roussillon en communiquant avec le sergent-détective Guillaume Robitaille au 450 638-0911, poste 484. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.