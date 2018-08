Victime de Sextorsion ? N'hésitez pas à le dénoncer

La Sûreté du Québec invite la population à demeurer vigilante face à la fraude de type Sextorsion. Plusieurs cas, impliquant ce stratagème de fraude, ont été signalés depuis quelques semaines.

Rappelons que la sextorsion est une forme de chantage dans laquelle des images à caractère sexuel sont utilisées pour extorquer de l’argent aux victimes et ce, qu’elles soient d’âge mineur ou majeur.

Les fraudeurs, qui sont en possession du mot de passe actuel ou antérieur des victimes, les menacent de diffuser des images compromettantes à leurs contacts, par exemple des images démontrant que la victime consulte des sites à caractères pornographiques. Ce stratagème rappelle l’importance de protéger ses données personnelles lors de notre utilisation des médias sociaux et d’Internet.

Toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs ne doit jamais verser les sommes exigées. De plus, elle doit immédiatement mettre fin à tout contact avec son interlocuteur, conserver la preuve et signaler les faits à la police locale. Si ces faits ont eu lieu via un réseau social, elle doit également en avertir l’administrateur.

Si vous avez été victime de ce type de fraude, vous êtes invités à faire un signalement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.

Pour plus d’informations sur la prévention de la fraude, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec ou à consulter le Centre antifraude du Canada.