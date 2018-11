Le BCAFE lance une nouvelle campagne de sensibilisation

Le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) lance une nouvelle campagne de sensibilisation visant à promouvoir l’utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu: Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE!

Cette campagne cible l’ensemble de la population. Pour ce faire, le BCAFE a entièrement réactualisé l’image de sa ligne téléphonique J’ai un doute, j’appelle, soit le 1 800 731-4000 (options 1 et 2). Cette ligne confidentielle est mise à la disposition des citoyens afin qu’ils puissent signaler leurs préoccupations en matière d’armes à feu. Cependant, celle-ci est destinée principalement à l’entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu.

À l’échelle provinciale, une campagne médiatique et numérique et la distribution de dépliants contribueront à promouvoir l’utilisation de cette ligne téléphonique. L’objectif est de rappeler l’utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu.

Quand téléphoner ?

Si un citoyen a des inquiétudes ou a peur face à une situation violente, un changement de comportement, un cas de détresse au sujet d’un proche, un collègue, un conjoint ou un ex-conjoint et qui pourrait compromettre la sécurité de cette personne ou d’autrui, il ne doit pas hésiter à composer le 1 800 731-4000 (options 1-2). Chaque signalement reçu fait l’objet d’une analyse afin d’assurer la sécurité de l’entourage.

Précisons que cette ligne de préoccupation n’est pas une ligne d’urgence; il est possible de parler à un intervenant, à cette ligne, en sélectionnant les options 1 et 2 entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi. En cas d’urgence, nous vous invitons à composer le 9-1-1.

De plus, nous rappelons que le titulaire du permis de possession et d’acquisition d’armes à feu doit aussi adopter un comportement responsable et sécuritaire, surtout s’il traverse une période plus difficile.

Entre autres, il doit s’assurer d’entreposer ses armes à feu de façon sécuritaire, de se conformer à la réglementation entourant le transport des armes à feu, de respecter les conditions assorties à son permis, en plus de manipuler ses armes à feu de façon prudente et consciencieuse. En agissant de manière responsable, vous aidez à prévenir des incidents malheureux.

Contrôleur des armes à feu

Le Contrôleur des armes à feu est chargé notamment de déterminer l’admissibilité d’un demandeur, soit délivrer, refuser de délivrer, renouveler ou révoquer un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu.

Cette ligne confidentielle constitue un pas de plus vers le maintien de la sécurité publique.

Ensemble, encourageons l’utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu. Pour la vie!