Une arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies à la Ville de Richelieu

Dans le cadre du point de contrôle routier qui s’est déroulé le jeudi 13 décembre à Richelieu, opération conjointe des policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et des policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Rouville, 380 conducteurs ont été interpellés par les policiers à l'angle de la route 112 et de la route 133 (Chemin des Patriotes).

De ce nombre, deux automobilistes ont dû fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé et pour l’un d’eux, un homme, son taux d’alcoolémie était supérieur à la limite prescrite par la loi.

Il a été amené au poste de police pour la passation des tests et ceux-ci ont révélé un taux de plus d’une fois et demie la limite prescrite par la loi qui est de 80mg d’alcool par 100 ml de sang.

D’autres opérations visant l’alcool ou la drogue au volant auront lieu au cours des prochaines semaines.