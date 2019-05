Avez-vous vu cette dame de 32 ans en situation d'itinérance?

C’est en décembre dernier que les proches de Donna Paré ont officiellement eu de ses nouvelles. La disparition de la dame sans domicile fixe a été signalée le 26 mars dernier. Les enquêteurs du SPVM tentent depuis de la localiser, car ils craignent pour sa sécurité.

Selon le corps de police, la disparue pourrait avoir de mauvaises fréquentations, au point de compromettre sa santé et sa sécurité. Mme Paré a 32 ans et mesure 5 pieds et 1 pouce et elle pèse 105 lb. Ses cheveux sont noirs et ses yeux sont bruns.

Le SPVM précise qu’elle pourrait fréquenter des endroits tels que les métros Berri-UQAM et Place-des-Arts, des McDonald's de la rue Sainte-Catherine Est ou encore le parc Berri. Elle ne possède pas de carte bancaire ni de cellulaire.

Toute personne ayant de l'information concernant cette disparition peut la communiquer en composant le 911, en se rendant à son poste de quartier ou en la transmettant de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.