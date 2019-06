La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, le 4 juin dernier, à l’arrestation de Gilles Croze, 65 ans, de Saint-Charles-Borromée, relativement à des crimes à caractère sexuel.

L’enquête, qui a été initiée par la Division des enquêtes des MRC de Lanaudière, tend à démontrer que cet individu est suspecté d’avoir commis des infractions de nature sexuelle envers plusieurs femmes et enfants, entre 1973 et 2019, dans plusieurs régions du Québec. Il aurait fait plus d’une dizaine de victimes dans des régions de Lanaudière, sur la Rive-Sud de Montréal ainsi que dans le secteur d’Edmundston au Nouveau-Brunswick.

Celui-ci devrait comparaître au palais de justice de Joliette pour répondre à plusieurs chefs d’accusation d’agressions sexuelles et de voies de fait.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

Toute information au sujet de cet homme ou de ses agissements peut être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.