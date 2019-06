Poste de commandement mobile à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, conjointement avec le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, sollicite l’aide de la population afin recueillir de l’information sur une série de cinq incendies criminels survenus au cours du mois d’avril dernier.

Un poste de commandement mobile sera installé à cet effet ce jeudi 13 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les citoyens possédant de l’information en lien avec ces événements sont invités à se présenter au poste de commandement mobile afin de rencontrer les enquêteurs.

Emplacement du poste de commandement mobile :

Lieu : à l’angle des rues Laurier et Foch, à Saint-Jean-sur-Richelieu

Date : le jeudi le 13 juin entre 19 h et 21 h

Rappel des incendies (garage, bureau commercial, édifice locatif et remorque) :

10 avril 2019 : rue Laurier

21 et 22 avril 2019 : les rues Foch, Saint-Louis et Longueuil

24 avril 2019 : rue Mercier

Toute personne qui détiendrait de l’information ou aurait été témoin de un ou plusieurs de ces événements peut aussi communiquer directement avec la Centrale de l’information criminelle de la

Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Les Services des enquêtes sur les crimes majeurs (SECM) regroupent plus 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Ils réalisent des enquêtes d’envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les SECM coordonnent les enquêtes dans les postes de MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux.