Une jeune fille de 16 ans est portée disparue

Le Service de police de Laval est à la recherche d’Amanda Bédard, âgée de 16 ans. Selon les informations disponibles, la jeune fille pourrait se retrouver sur les territoires de Lava, Montréal ou dans la région de Toronto.

Le dimanche 7 juillet, Amanda Bédard a quitté volontairement son domicile en mentionnant à sa mère qu’elle voulait aller retrouver son copain. Cette dernière venait tout juste de revenir chez elle à la suite d’une fugue qui a duré 35 jours. Sa famille s’inquiète pour sa sécurité due à de mauvaises fréquentations. Elle pourrait également changer son apparence.

Amanda Bédard est de race blanche et s'exprime en français. Elle mesure 1 m 68 et pèse 115 livres. Elle a les cheveux teints en blond et les yeux pers, mais pourrait avoir changé son apparence. Au moment de sa disparition, elle portait un jogging gris foncé, un t-shirt bleu avec l'inscription Passerelle et des souliers noirs à semelles blanches.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Amanda Bédard peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL190707 053.