Un homme de 35 ans fait face à des accusations pour des infractions à caractère sexuel

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, a procédé le 16 juillet dernier à l’arrestation de Simon Langlois-Gauthier, 35 ans, de Gatineau relativement à des infractions à caractère sexuel commises dans plusieurs régions du Québec dont la Montérégie, l’Estrie et Québec.

Le suspect interpellait des adolescents via les réseaux sociaux en utilisant le pseudonyme de Samy Batilie 17 ans et tenait des propos à caractère sexuel. Une perquisition réalisée au domicile du suspect a permis la saisie de matériel informatique sur lequel des expertises seront réalisées.

Simon Langlois-Gauthier, a comparu le 16 juillet au palais de justice de Gatineau pour faire face à plusieurs chefs d’accusation, dont leurre informatique ainsi que d’avoir accédé et possédé de la pornographie juvénile.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée dans le cadre de cette enquête. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

Toute information au sujet de cet homme ou de ses agissements peut être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264