Production de cannabis : opération policière à Saint-Blaise-sur-Richelieu

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération en matière de production de cannabis et de vol d’énergie dans le secteur de Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Les policiers ont réalisé une perquisition durant laquelle, quatre plants de cannabis, plus de 17 livres de cannabis, 8000$ en argent canadien, ainsi que de l’équipement servant à la production du cannabis ont été saisis.

Le Service des enquêtes sur la contrebande, via le programme ACCES-Cannabis, a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis peut être

communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle

au 1 800 659-4264.