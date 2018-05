Soirée Reconnaissance de la vie étudiante

Le 1er mai dernier avait lieu, au café étudiant L’Entre-Deux, la 2e édition de la Soirée Reconnaissance de la vie étudiante, une soirée dédiée aux étudiantes et étudiants qui se sont impliqués tout au long de l’année dans les activités de la vie étudiante et qui ont représenté le Cégep lors de différentes activités intercollégiales et de rayonnement.

Lors de cette cérémonie, des certificats et des mentions ont été décernés à plusieurs étudiantes et étudiants qui ont su se distinguer parmi leurs pairs.

Voici toutes les lauréates et tous les lauréats pour chacun des comités, groupes ou troupes du Cégep :

- Sandrine Loyer, pour le Comité exécutif de l’Association générale des étudiants o Antoine Thunus, pour le Journal étudiant La Tribune

- Charles-Félix Perron, pour la Radio étudiante

- Gabriel Leclair, pour le Comité d’animation à la résidence

- Camille Proulx, pour le Conseil d’administration de la COOP

- Camille Proulx, pour l’Équipe des secouristes

- Carolynn Labbé et Mathilde Pronovost, pour le Comité d’animation à la vie étudiante

- Guillaume Plante, pour le CREÉ

- Guillaume Arbour-Loyer, pour le Club de plein air La Tribu

- Alexandra Thibert, pour le Comité leadership étudiant

- Bertrand Espougne, pour le Comité environnemental Les Pouces verts

- Bernadine Nswele Izala et Ragida Dielbeogo, pour le Comité interculturel

- Nathan Duquette, pour le Club ludique

- Loïk Pelletier pour le club de jeux vidéo

- Émilie Boire, pour l’Équipe d’impro La Chatouille

- Antoine Roy-Beauvais, pour l’Équipe d’impro La Caresse blanche

- Camélia Roux, pour l’Équipe d’impro La Caresse noire

- Carolynn Labbé, pour l’Équipe d’impro Le Contact

- Marie-Alexandra Boudreau-Lavoie, pour l’Équipe d’impro Le Toucher

- Jérémie Fortin, pour la Troupe de théâtre Permis de folies

- Valérie Berthelette, pour la Troupe de danse Pulsion Jazz contemporain

- Patricia Beauchemin-Pinard, pour la Troupe de danse Pulsion Hip Hop

- Alexandra Thibert, pour la Troupe de chant