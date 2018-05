Pour tous les goûts au camp de danse du BCHR

Les jeunes danseurs sont attendus cet été au camp de danse offert par le Ballet Classique du Haut-Richelieu (BCHR). Ayant connu un vif succès l’an dernier, le programme est de retour avec une programmation variée, qui permettra de toucher plusieurs styles, dont le classique, le jazz, le moderne et contemporain, le folklorique, sans oublier les notions chorégraphiques ainsi que le Pilates, le yoga et des activités de bricolage.

Les semaines du camp sont celles du 25 au 29 juin, du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet. Pour un maximum de flexibilité, il est possible d’opter pour une, deux ou trois semaines, pour des journées complètes ou pour des demi-journées. Le tarif pour une semaine pleine est de 260$. Des rabais sont applicables pour les élèves qui s’inscrivent à plus d’une semaine.

De plus, toujours soucieuse d’offrir un enseignement de qualité à des prix abordables pour les familles, le BCHR propose une réduction de 10% pour un deuxième enfant et d’un rabais de 20% pour un troisième enfant. Au besoin, un service de garde est aussi disponible de 8h à 9h et de 17h à 18h, pour 30$ par semaine.

Le camp de danse s’adresse aux enfants de 8 ans et plus avec formation préalable de deux ans en danse, mais pas spécifiquement en ballet classique. Deux groupes seront formés. Le groupe des 8 à 11 ans et celui des 11 ans et plus.

Il reste encore quelques places de disponibles. Pour plus d’informations sur les tarifs et modalités d’inscription, vous pouvez consulter le www.ballethautrichelieu.com ou composer le 450 348-3945.