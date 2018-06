150 partenaires mobilisés pour la réussite éducative en Montérégie Est!

Le mardi 5 juin 2018 se tenait le tout premier Rendez-vous des partenaires en réussite éducative et persévérance scolaire de la Montérégie Est au Centre Marcel- Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville.

Cette journée fut un réel succès avec la participation de 150 partenaires du milieu des services de garde à la petite enfance, des organismes communautaires familles, des carrefours jeunesse emplois, du milieu scolaire, du milieu de la santé ou des municipalités de partout en Montérégie Est qui se sont mobilisés pour l’occasion.

Cette représentation intersectorielle a permis des échanges porteurs autour des deux principaux thèmes de la journée : les pratiques efficaces en littératie et l’importance du partenariat entre les différents acteurs pour favoriser l’émergence de projets structurants et durables dans la région.

Plusieurs projets en cours en Montérégie Est

Depuis 2015, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) met à disposition des régions des enveloppes en soutien aux initiatives des instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec. En Montérégie Est, ce sont cinq commissions scolaires qui se sont regroupées pour rendre disponibles les leviers financiers mis à disposition par le MÉES : la commission scolaire des Patriotes, la commission scolaire de Sorel-Tracy, la commission scolaire de Saint- Hyacinthe, la commission scolaire des Haute-Rivières et la commission scolaire du Val-des- Cerfs. Jusqu’à présent, plus de 90 projets locaux ont pu bénéficier d’un soutien de plus de 1 million de dollars pour des projets en persévérance scolaire ou mise en valeur de la lecture sur le territoire.

L’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative de la Montérégie (l’IRCM)

En Montérégie, en raison de changements de structures et de gouvernance régionale dans les dernières années, il n’existait plus de concertation régionale sur la réussite éducative et persévérance scolaire. En novembre 2017, les onze commissions scolaires de la région se sont donc regroupées pour fonder l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative de la Montérégie (l’IRCM) qui deviendra, sous peu, signataire des ententes avec le MÉES.