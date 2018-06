Des jeunes de la Montérégie rayonnent au Défi OSEntreprendre

Le 13 juin dernier avait lieu le 20e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui célébrait ses lauréats nationaux au Palais Montcalm de Québec.

Le Centre d’aide aux entreprises Haute-Montérégie est particulièrement fier d’annoncer que deux projets de la région de la Montérégie ont rayonné lors du volet Entrepreneuriat étudiant de cette soirée co-animée par Charles Lafortune!

En effet, le projet Les tawashis de MiniRecy de l’École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond s’est mérité le prix Primaire 1er cycle. Partant du besoin de réduire les déchets, les jeunes ont récupéré de vieux vêtements pour fabriquer des éponges écologiques multifonctionnelles. Ils ont réussi à surmonter leurs difficultés dans la réalisation de ce projet qui a mis en valeur leur créativité, leur persévérance et leur leadership. « Le Défi OSEntreprendre m’a appris à travailler en équipe, à travailler sur mes forces ».

Le projet d’élevage de ténébrions meuniers du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu s’est vu remettre le prix Collégial (individuel et petit groupe). Une démarche scientifique claire et la mobilisation de partenaires stratégiques ont permis la cueillette de données en vue de la création d’un élevage d’insectes à grande échelle, le tout dans un objectif de minimiser l’empreinte écologique et de développer une nourriture saine. « Il va toujours y avoir des personnes qui vont trouver que tes idées sont moins bonnes, mais si toi tu y crois, c’est ça l’important et il faut foncer et oser ».

À propos du Défi OSEntreprendre



Le Défi OSEntreprendre se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui reconnaît les jeunes du primaire jusqu’à l’université, son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs et son volet Réussite inc. qui fait rayonner des succès inspirants, il rejoint plus de 50 000 participants annuellement et inspire le désir d’entreprendre. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite!