La régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est concentrée sur la rentrée

C’est le retour en classe pour des milliers d’élèves de la région. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent déploiera tous ses effectifs disponibles autour de la soixantaine d’écoles du territoire. Les policiers seront sur place afin de guider parents et enfants à adopter des comportements sécuritaires.

En collaboration avec la Société d’assurance automobile du Québec, les patrouilleurs porteront une attention particulière sur ces règles de sécurité : ralentissez près des écoles, respectez le brigadier scolaire, attention aux autobus scolaires, interdit d'avoir en main des appareils mobiles. Parents : respectez et apprenez les bons comportements à vos enfants.

Les élèves qui se dirigent à l’école à pied doivent suivre un trajet coutumier. Les parents sont invités à les accompagner les premières fois et à les sensibiliser aux dangers possibles.

Les écoliers en autobus sont priés de se soumettre aux règles du transport scolaire. Ils doivent attendre que l’autobus soit complètement immobilisé avant d’y monter et d’y descendre. Au débarquement, leur rappeler de s’éloigner de l’autobus et de toujours passer devant le véhicule pour traverser la rue.

« Nos patrouilleurs seront sur place pour sensibiliser les parents à l’importance de respecter la signalisation et de rester concentrés sur la route en évitant les distractions. La distraction est l’une des causes d’accident avec dommages corporels le plus souvent mentionnées par les policiers. Tout le monde a un rôle à jouer pour éviter les accidents », explique Jean-Luc Tremblay, sergent de la Régie intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent.

Se stationner correctement, c’est important! Un véhicule stationné illégalement ou mal stationné peut obliger les automobilistes et les piétons à le contourner ou encore réduire la visibilité des autobus scolaires. La sécurité est ainsi compromise. Une vitesse réduite et un stationnement adéquat sont gages d’une rentrée efficace et sûre.