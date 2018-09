Des bourses pour encourager la persévérance scolaire des étudiants

Au cours des mois d’août et de septembre, le cégep Édouard-Montpetit a remis 25 bourses d’études de 1 700 $ à des étudiants des programmes Techniques d’intégration multimédia, Soins infirmiers, Techniques d’éducation à l’enfance et Techniques de l’informatique afin de les encourager à persévérer.

Offertes par la Commission des partenaires du marché du travail du Québec (CPMT), ces bourses attribuées lors des activités de la rentrée visent à encourager les étudiants à poursuivre leurs études en vue d’intégrer un secteur d’emploi en forte demande.

À cette occasion, chaque récipiendaire s’est vu octroyer un montant initial de 500 $ auquel s’ajoutera la somme de 1 200 $ à la fin de ses études. La sélection des boursiers s’est effectuée par tirage au sort parmi les étudiants ayant amorcé leurs études collégiales à la session d’automne 2017 ou d’hiver 2018, inscrits à temps plein et ayant réussi tous les cours de leur première session.

« Je suis d’avis que ces bourses inciteront nos étudiants à persévérer dans leur parcours collégial et qu’ils obtiendront un emploi stimulant en raison d’un taux de placement fort intéressant dans leur domaine », a affirmé M. Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit et directeur de l’ÉNA.

Au total, le CPMT remettra 1 100 bourses au cours de l’année scolaire 2018‑2019 à des étudiants québécois inscrits dans des programmes d’études où la main-d’œuvre est insuffisante.

À propos du cégep Édouard-Montpetit

Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur francophone, constitué du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des programmes d’études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu’à la formation continue. Le Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et engagées dans leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de recherche et par les services qu’il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit son expertise sur le plan régional, national et international.

Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de- presse.