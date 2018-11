La psychologue française Anne-Marie Fontaine en visite à Saint-Jean-sur-Richelieu

Dans quelques semaines, la Montérégie aura l’honneur d’accueillir Anne-Marie Fontaine, psychologue de l'enfant, docteur en psychologie du développement et auteure d’importants ouvrages sur l’observation et la petite enfance.

Répondant à l’invitation du Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM), madame Fontaine proposera au grand public une conférence qui déboulonnera certaines idées reçues sur l’éducation et invitera les adultes à développer une attitude d’écoute et de bienveillance envers les tout-petits.

La conférence Idées à revisiter sur les jeunes enfants s’adresse aux parents de jeunes enfants, aux responsables d’un service de garde en milieu familial ou à toute personne intéressée par le développement des tout-petits. Elle se tiendra :

Samedi le 24 novembre 2018 de 9h à 12h (20$ taxes incluses)

Au CPE de Saint-Luc,

1459, rue Bernier (Saint-Jean-sur-Richelieu)

À la lumière des plus récentes recherches sur le cerveau, cette conférence proposera un temps de réflexion et de partage et donnera des pistes pour mieux accompagner les tout-petits dans leur développement.

Anne-Marie Fontaine sera au Québec du 19 au 24 novembre prochain. Le RCPEM l’accueillera le temps d’une semaine de formations et d’ateliers.

Les informations complètes sont disponibles sur le site internet du RCPEM, au www.rcpem.com.