Remise de 30 200 $ en bourses aux étudiantes et étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu!

Carolynn Labbé ‐ Bourse à la récipiendaire de la Médaille du Lieutenant‐gouverneur du Québec pour la jeunesse d’une valeur de 500 $, finissante en Arts, lettres et communication, option Multidisciplinaire;

Encore une fois cette année, cinq bourses d’entrée au Cégep ont été remises par l’Association des parents du Cégep aux lauréates et lauréats suivants :

Audrey Nadeau ‐ ancienne élève de la polyvalente Marcel‐Landry et présentement dans le programme Sciences de la nature;

Audrey Nadeau ‐ ancienne élève de la polyvalente Marcel‐Landry et présentement dans le programme Sciences de la nature;