Le père Noël sera en visite à Saint-Jean-sur-Richelieu le 1er décembre

Un peu partout à Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens parlent du grand Défilé du père Noël du Vieux Saint-Jean, un événement qui s’annonce festif et féérique et qui est présentement en grande préparation a n de livrer la marchandise le samedi 1er décembre à 13 h.

Premier événement du genre à Saint-Jean-sur-Richelieu, celui-ci comptera une douzaine de chars allégoriques, allant des traditionnels aux plus originaux, ainsi que plusieurs artistes qui exerceront leurs prouesses vocales ou techniques devant les yeux des spectateurs.

À preuve : Maman Caféine, alias Marie-Ève Piché, sera la mère Noël. La comédienne et chanteuse Élise Cormier incarnera la Fée des étoile. Les enfants seront heureux d’apprendre que Théo (Yoopa) sera aussi de la fête ainsi que la marionnette Microbe et son ami Léo, animateurs jeunesse. ... Sans compter la présence de nombreuses mascottes favorites des jeunes (dont Elsa et Olaf du lm La Reine des neiges et La Pat’Patrouille)... et de la vedette incontestable de ce dé lé, le bon vieillard lui-même : le père Noël.

Se sont aussi joints au Dé lé : écoles de danse, chorales, fanfares, athlètes et plusieurs autres surprises qui seront dévoilées sur les différentes plateformes de l’événement. Des cadeaux seront aussi distribués parmi les spectateurs et notez que pour l’événement, l’accès au transport en commun de Saint-Jean-sur-Richelieu sera gratuit, toute la journée.

Ajouter à la magie et rayonner

Présenté par Formica et organisé par le journal Le Courrier, l’événement, qui promet d’être magique et dynamique, soutient la Guignolée de l’Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu.

Le Courrier souhaite remercier la participation de nombreux partenaires dont le présentateur Formica, ainsi que Maison Éthier, Air Séka, Mazout et Propane Beauchemin, Royal Lepage Origine, Vitrerie Saran, Déry Toyota et Kébec Électrique.

Le samedi 1er décembre, ces entreprises et plusieurs autres (voir page suivante) prouveront leur sens de la citoyenneté corporative et rayonneront devant la population qui célèbrera l’arrivée du temps des Fêtes dans le Vieux-Saint-Jean.

Une lettre pour le Pôle Nord

D’ici la grande date du 1er décembre, les enfants peuvent écrire au Père Noël à l’adresse suivante : LUTIN PINPIN, 192-A, rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 6X6 ou encore au noel@journallecourrier.ca.