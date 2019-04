Une collation originale servie aux élèves de l’école Saint-Vincent par un étudiant du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Cinq cent élèves de l’école primaire Saint-Vincent de Saint- Jean-sur-Richelieu se sont vu offrir une collation tout à fait inusitée le 19 mars dernier : ils ont pu déguster des insectes! Cette activité éducative a été réalisée grâce à l’initiative d’un étudiant entrepreneur du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole du Cégep Saint-Jean-sur- Richelieu, Bertrand Espougne.

Le projet avait pour objectifs de sensibiliser les jeunes aux défis alimentaires et écologiques que pose la croissance de la population humaine et de faire découvrir cet insecte ainsi que son potentiel alimentaire.

Bertrand Espougne, pâtissier de formation, et Jérémi Côté, écologiste affirmé, tous deux étudiants du Cégep, ont mis sur pied une coopérative d’élevage en 2018 : La ferme des ténébrions. Avec le soutien de leurs enseignantes et enseignants, leur entreprise a rapidement connu du succès. C’est ainsi qu’ils ont remporté la finale nationale de la 20e édition du Défi OSEntreprendre, en juin de la même année. L’aventure ne s’arrête pas là puisque le Cégep investit présentement pour que La ferme des ténébrions devienne un laboratoire destiné à la recherche en vue de développer ce type d’élevage au Québec afin de soutenir l’industrie. Un premier projet de recherche multidisciplinaire sur l’optimisation de la production des ténébrions mené par deux enseignantes du Cégep, Anick Lepage et Fabienne Vozy, devrait voir le jour dans la prochaine année.

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu tient à féliciter Bertrand Espougne pour le succès de cet atelier éducatif et souhaite bon succès aux deux enseignantes pour leur projet de recherche.