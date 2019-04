Pourquoi un « NON » à la Maternelle 4 ans «Mur à Mur »?

Pour un parent, choisir un milieu familial accrédité à un bureau coordonnateur, c’est de permettre à son enfant de vivre sa petite enfance (0/5 ans) dans un environnement convivial, stable, familier et chaleureux similaire à la maison. Un milieu qui procure plusieurs possibilités d’apprentissage au quotidien avec un sentiment et un lien d’appartenance significatif.

Nombreux sont les points positifs que nous y retrouvons. Par exemple grandir et tisser des liens avec d’autres enfants dans un groupe multi-âges ressemblant aux familles du Québec d’autrefois, dans un milieu de garde familial éducatif.

Vivre dans un groupe dont les ratios sont idéals pour établir et entretenir une relation chaleureuse et attentive avec chaque enfant et avec le groupe d’enfants (une RSE pour six enfants et/ou une RSE pour 9 enfants avec une assistante. La possibilité pour la fratrie d’être dans le même groupe d’enfants.

Un espace de vie qui s’apparente à la vie familiale et proposer plusieurs environnements dans certaines pièces de la maison. La possibilité d’établir et de maintenir une relation de collaboration privilégiée avec la famille de chaque enfant. Tisser des liens plus personnels et intimes, puisque les enfants auront la possibilité de demeurer dans ce même service jusqu’à l’entrée à la maternelle 5 ans. Le tout dans un contexte permettant des horaires flexibles et à temps partiel.

Des jeunes enfants qui peuvent gagner plus vite en autonomie, puisqu’ils seront motivés à faire comme les plus grands. Les plus grands y gagneront en aidant les plus petits dans un beau geste de responsabilité. Ces beaux gestes perpétuels entre les plus petits et les plus grands permettront aux enfants de développer davantage leurs habiletés sociales.

Une compétence qui est associée à comment interagir de façon harmonieuse avec les autres enfants, à la maternelle 5 ans.

Pierre Latendresse

Chargé de cours à l’UQAM certificat petite enfance et soutien pédagogique