" Sous les étoiles " : les enfants dévoilent leurs oeuvres

À Saint-Basile-le-Grand, le 30 mai dernier, les familles et les médias ont pu admirer les œuvres réalisées par les enfants fréquentant les services de garde éducatifs en milieu familial reconnus par le Bureau Coordonnateur du CPE Les Copains d’Abord. Cet évènement a pu être possible, grâce à l’implication de nombreuses Responsables de ces services de garde éducatifs en milieu familial et du personnel du Bureau Coordonnateur.

Près de 800 enfants de 0 à 5 ans sont reçus tous les jours sur le territoire du bureau coordonnateur, soit Carignan, Chambly et Saint-Basile-le-Grand. « Les responsables des services de garde éducatifs reconnus en milieu familial, ont à cœur d’offrir un milieu de garde, où chaque enfant est respecté dans son unicité et où tout est mis en œuvre pour répondre à ses besoins et à ses intérêts », a commenté madame France Bertrand, directrice générale du CPE Les Copains d’Abord. Il est à noter que le Bureau coordonnateur est toujours en démarche de recrutement afin d’ouvrir de nouveaux services de garde en milieu familial sur son territoire.

Le CPE Les Copains d’Abord trouvait important de profiter de la semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial tenue du 26 mai au 1er juin et de son thème Les Pros de la petite enfance pour mettre en lumière le professionnalisme de toute l’équipe dynamique qui entoure les enfants, soit les responsables des services de garde éducatifs en milieu familial ainsi que l’équipe dévouée du Bureau Coordonnateur du CPE Les Copains d’Abord.

« Les enfants apprennent par le jeu, les enfants créent des œuvres d’art en jouant », a tenu à ajouter madame Bertrand. « Le processus de création a autant d’importance sinon plus, que le résultat. Pour l’enfant, son œuvre est précieuse. L’estime de soi d’un enfant se bâtit à travers le regard de l’adulte qui en prend soin. Il est donc très important d’accompagner l’enfant à travers son expérience de création en respectant ce qu’il fait et ce qu’il construit par lui-même. C’est pourquoi nous félicitons et remercions nos Petits astronautes et les Grands qui les accompagnent dans leurs découvertes ! »