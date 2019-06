Une Cérémonie de fin d’études empreinte d’émotions pour les finissants du Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu

Le 12 juin, au Théâtre des Deux Rives, s’est tenue la Cérémonie de fin d’études du Cégep Saint‐Jean où 226 finissantes et finissants étaient rassemblés pour recevoir un certificat de fin d’études.

C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Samuel Benny, entrepreneur propriétaire des restaurants Benny & Co. de la Montérégie, président du conseil d’administration de la Fondation et diplômé du Cégep que s’est déroulé l’événement.

« Vous êtes nombreux ce soir, parents et amis, à venir témoigner votre fierté et votre confiance à ces jeunes gens qui quittent le Cégep la tête pleine de souvenirs et de rêves pour l’avenir, bien outillés pour affronter les défis qu’ils rencontreront au cours de leur vie professionnelle et personnelle. Votre présence et vos encouragements sont précieux! Cette cérémonie me manquera puisqu’à l’aube de ma retraite, c’est la dernière fois que je prends place sur scène pour remettre les certificats de fin d’études. Je suis très fière d’avoir été votre directrice générale au cours des trois dernières années », a mentionné avec beaucoup d’émotions, madame Comtois.

Médaille académique de la Gouverneure générale du Canada

La cérémonie a aussi été l’occasion pour Audrey‐Ann Bégin, finissante du programme Sciences de la nature, de recevoir la Médaille académique de la Gouverneure générale du Canada pour avoir obtenu une moyenne générale de 97,26 % dans l’ensemble de ses cours.

Merci à la Fondation du Cégep et aux partenaires

Le Cégep tient à remercier chaleureusement la Fondation du Cégep, partenaire majeur de l’événement, l’Assemblée générale des étudiants du Cégep, l’Association des parents du Cégep et Formica pour leur précieuse contribution. Ce sont près de 700 étudiantes et étudiants qui obtiendront leur diplôme d’études collégiales ou leur attestation d’études collégiales pour l’année 2018‐2019.