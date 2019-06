Grande journée des petits entrepreneurs Carignanois

Ce samedi 15 juin, visitez les kiosques de nos jeunes idéateurs à l’extérieur, devant leur résidence, ou au Centre multifonctionnel entre 10 h et 15 h. Venez faire de belles trouvailles et encourager l'esprit d’entreprenariat de nos jeunes Carignanois.

Développer l’envie d’apprendre et « d’entreprendre » chez les enfants est une opportunité d’accroître leur créativité, leur sens des responsabilités, leur autonomie et leur confiance en eux.

Au mois de juin de chaque année depuis 2014, des milliers enfants de 5 à 12 ans lancent leur petite entreprise d’un jour devant leur résidence ou dans un rassemblement pour vivre une (première) expérience d’entrepreneuriat :

Confections gourmandes;

Réalisation d’œuvres d’art (bijoux, peintures, caricatures, etc.);

Kiosque de limonade, jus frais, etc.;

Maquillage;

Spectacle de magie;

Lave-vélos;

Cours de soccer;

Et bien d’autres idées imaginées par les petits entrepreneurs!

Comme l’an dernier, la Ville de Carignan supportera l’enthousiasme et la créativité de ses jeunes entrepreneurs en ouvrant les portes de son Centre multifonctionnel le samedi 15 juin de 10 h à 15 h pour la tenue de cette nouvelle édition de La grande journée des petits entrepreneurs.

L’objectif est d’aider ces petits créateurs à vivre une première expérience d’entrepreneuriat positive et leur donner une visibilité plus accrue auprès du public.