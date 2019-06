De grands projets d'agrandissement des établissements de la CSP ont été autorisés par Québec

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MESS), monsieur Jean-François Roberge, en présence de madame Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), et de plusieurs membres du Conseil des commissaires, dévoilait aujourd’hui à l’école secondaire de Chambly les projets retenus dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029.

Du côté de la CSP, les trois demandes d’allocation qui avaient été déposées par le Conseil des commissaires afin de construire et d’agrandir des écoles ont été autorisées par le MEES. Il s’agit de deux projets d’agrandissement, soit pour l’école secondaire de Chambly et pour l’école secondaire le Carrefour à Varennes, ainsi que d’un projet de construction pour une nouvelle école primaire à Carignan.

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à remercier le ministre Jean-François Roberge d’avoir reconnu les besoins d’espace sur notre territoire et de nous permettre d’aller de l’avant avec nos trois projets, compte tenu que les dernières prévisions du MEES prévoient une augmentation constante du nombre d’élèves pour les prochaines années », a affirmé madame Hélène Roberge, présidente de la CSP.

« Je tiens également à souligner tout le travail et l’expertise des membres du personnel de la CSP qui ont piloté ces demandes de financement et qui contribuent à la réalisation de projets aussi porteurs pour les futures générations d’élèves. » Pour la CSP, c’est maintenant que le travail commence pour ces projets dont les échéanciers seront déterminés au cours des prochains mois.

Étaient également présents lors de l’annonce monsieur Christian Dubé, député de La Prairie et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, monsieur Sylvain Périgny, sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures et des ressources, monsieur Patrick Lachapelle, directeur général aux infrastructures du MEES et madame Caroline Gaigeard, directrice de l’école secondaire de Chambly.

Ces projets d’ajout d’espace sont nécessaires en raison de l’importance de la croissance démographique dans plusieurs secteurs sur son territoire. L’ajout d’espace pour le secondaire à Chambly est essentiel pour assurer l’accueil des élèves de 1re à 3e secondaire de son secteur qui sont en nombre croissant et par le fait même, d’y ajouter la scolarisation des élèves de 4 e et 5 secondaire provenant de Chambly et Carignan que les parents de ce secteur réclament.

Pour sa part, l’agrandissement de l’école secondaire le Carrefour permettra à celle-ci d’accueillir les élèves de tout son secteur, notamment ceux de Contrecoeur et Verchères, où la croissance est très forte. L’école est actuellement occupée à pleine capacité et les prévisions du MEES démontrent une importante augmentation du nombre d’élèves dans ce secteur.

Enfin, la construction d’une nouvelle école primaire à Carignan permettra de compenser le manque d’espace du secteur d’analyse formé par les villes de Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville. L’analyse démontre un manque de 15 à 20 locaux sur les cinq prochaines années, dont 15 locaux pour Carignan seulement.