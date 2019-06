Les familles johannaises invitées à profiter du programme d’aide à l’acquisition de couches lavables

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offre aux familles johannaises un programme d’aide financière pour l’achat ou la location de couches lavables, une belle façon de poser un geste en faveur de l’environnement.

L'aide financière consiste en une subvention de 50% du coût d'achat ou de location de couches lavables, jusqu'à concurrence d'une subvention maximale de 100 $ par enfant de moins de 6 mois. Les demandes d’aide financière sont acceptées jusqu’à épuisement des fonds prévus à cet effet. La location doit avoir été initiée avant que le bébé atteigne l’âge de six mois. C’est aussi une bonne façon de s’initier à l’utilisation de ces couches avant d’en faire l’achat.

Selon Équiterre, l’impact environnemental des couches jetables est considérable puisque leur fabrication implique une consommation importante d’eau, de pétrole et d’arbres, et qu’elles prennent environ 500 ans avant de se dégrader, tout en émettant des produits toxiques dans le sol.

En plus d’éviter l’enfouissement de 5 000 à 7 000 couches jetables par enfant, les couches réutilisables offrent une alternative économique pour les parents. En effet, on peut débourser de 500 $ à 1 000 $ pour un ensemble de couches réutilisables, tandis qu’il en coûte en moyenne entre 1 500 $ et 2 500 $ pour des couches jetables.

Pour connaître les modalités du programme et s’inscrire, on peut se procurer le formulaire disponible au Service de l’urbanisme ou en ligne : www.sjsr.ca/couches .