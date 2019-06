Découvrez-en plus sur l'univers des chauves-souris

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Cime Haut-Richelieu invitent la population à une activité gratuite d’interprétation de la chauve-souris qui aura lieu au parc naturel des Parulines, le vendredi 12 juillet, de 20 h à 21 h 30.



Alors que nous sommeillons bien paisiblement dans nos lits, les chauves-souris, aux mœurs nocturnes, sillonnent inlassablement le ciel afin de capturer leurs repas. Papillons de nuit, maringouins et autres insectes sont détectés par écholocalisation.

Lors de l’activité Échos de chauves-souris, les naturalistes présenteront différentes espèces de la région, leur nourriture préférée, leur technique de chasse et les enjeux et menaces qui pèsent sur elles. Pendant que la noirceur s’installe et que les chauves-souris s’activent, une randonnée dans le parc est prévue pour observer ces petits mammifères et tenter de détecter leurs ultrasons grâce à un appareil spécialisé.



L’activité est offerte grâce à l’appui de la Fondation TD des amis de l’environnement et de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le départ aura lieu à partir du stationnement principal du parc, situé sur le chemin du Clocher, près de la route 219, à Saint-Jean-sur-Richelieu. L’activité a lieu même en cas de légère pluie. Il faut prévoir un habillement adéquat, une lampe frontale et du chasse-moustique. Elle sera reportée au lendemain, samedi 13 juillet, aux mêmes heures, en cas de pluie soutenue.



L’inscription est obligatoire, car le nombre de places est limité. Elle se fait par courriel à services@cimehautrichelieu.qc.ca ou par téléphone au 450 346-0406. Les enfants de 12 à 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Âge suggéré : 12 ans et plus.