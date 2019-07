La Ville de Carignan aura une nouvelle école

La Ville de Carignan se classe tout en haut des palmarès des villes qui enregistrent les plus grands taux d’accroissement annuel de leur population. Il n'est donc pas étonnant que l'on ait confirmé, la semaine passée, la construction d'une nouvelle école sur son territoire. Selon le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MESS) Jean-François Roberge, ce nouvel établissement devrait être inauguré en 2021.

La nouvelle école de Carignan comprendra 24 locaux, soit 6 locaux pour le préscolaire et 18 pour le primaire. Notons qu'entre 2016 et 2018, Carignan a observé une croissance cinq fois plus élevée que la moyenne des villes du Québec.

Les représentants de Carignan et la commission scolaire des Patriotes (CSP) se sont d’ailleurs réunis à quelques reprises dans les années passées afin de prévoir des places supplémentaires dans les écoles du territoire. D’ici deux ans, une hausse de 158 élèves est prévue à Carignan.

Cette construction permettra de rééquilibrer la population dans les trois écoles de Carignan en revoyant le plan de répartition. La CSP précise également que « la nouvelle école ne sera pas à pleine capacité à son ouverture. Ainsi, nous pourrons accueillir les élèves de nouveaux développements dans les prochaines années.

La future nouvelle école de Carignan fait partie du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029.