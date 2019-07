Une soirée estivale rafraichissante le jeudi 18 juillet

La Ville de Carignan est heureuse d’inviter la population à une soirée de festivités le jeudi 18 juillet à 17 h dans la cour de l’école Carignan-Salières (1551, rue de l’École). Les familles pourront profiter des structures de jeux gonflables, d’une animation festive, de la présence des personnages de Spiderman et Woody sur le site, de la cuisine de rue (Food Truck) et d’un film diffusé en plein air.

Cette année encore, la ville réitères l’activité du grand bain de mousse public et innovons en offrant

la possibilité aux tout-petits de faire du bateau dans un grand bassin d’eau gonflé. L’activité est très

sécuritaire et adaptée pour les enfants. Apportez votre maillot de bain!

Cuisine de rues (Food Truck)

Cette année, les participants auront le bonheur de découvrir les délices du Burger Truck, grand gagnant de La Semaine du Burger de Montréal # 1 en 2016, 2017 et 2018. Le Burger Truck offre un menu varié de burgers décadents, classiques et excentriques offrant comme condiments du Nutella, du beurre d’arachides, du fromage de chèvre et plusieurs autres possibilités.

Pour ceux qui souhaitent un burger plus traditionnel, le Burger Truck offre aussi un cheeseburger, un burger au Schnitzel de poulet et un burger à la viande fumée. Tous entièrement faits maison! Une aire de pique-nique est prévue sur place. Argent comptant seulement.

Cinéma en plein air

À la tombée de la noirceur, les festivaliers pourront assister à la projection en plein air du film d’animation de Disney : Dumbo. Le film sera présenté en version française. Collations gratuites sur place. Apportez vos chaises de parterre.