Évadez vous vers une autre galaxie au Verger Labonté

Le 1er août, le Verger Labonté de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot lancera sa saison 2019 avec l'ouverture officielle de ses fameux labyrinthes de maïs.

Fidèle à son habitude, l'équipe du Verger Labonté a tout mis en oeuvre pour épater les visiteurs. En famille ou entre amis, osez vous aventurer et partir dans une galaxie éloignée dans l'un des trois parcours dont le thème est : Galaxia, dernière chance pour l'alliance.

Plus qu’un simple labyrinthe, l’aventure que vous propose le Verger Labonté est une expérience sensorielle où tous vos sens seront sollicités afin de trouver la sortie et ainsi être le grand vainqueur.

Trois parcours, une grande aventure

Comme chaque année, trois labyrinthes seront proposés aux visiteurs. Classés selon leur niveau de difficulté, les parcours permettent aux petits comme aux grands de vivre une expérience hors de l'ordinaire.

L'Académie Cosmique

Avant d'être le sauveur de la galaxie, il est impératif de comprendre le fonctionnement du vaisseau spatial. Dans ce premier labyrinthe, les plus jeunes s'en donneront à coeur joie en s'amusant à résoudre différentes énigmes.

L'Alliance

Dans ce parcours, les plus grands aventuriers devront quant à eux partir pour leur première mission diplomatique. S'ils acceptent, ils devront partir à la rencontre des dix dernières races libres de la galaxie et les encourager à collaborer afin de créer des liens et former des alliances.

SOS

Les plus téméraires d'entre tous devront tout faire pour ne pas se faire capturer par un croiseur ennemi dans ce troisième labyrinthe qui rappelle les jeux d’évasion. À travers des énigmes, les participants seront appelés à sauver la jeune alliance et une folle poursuite s'engage à travers le maïs et le boisé.

Les labyrinthes du Verger Labonté connaissent toujours un véritable succès année après année. Pour vous assurer un moment inoubliable en famille ou entre amis, il est préférable de réserver via le site Internet du Verger Labonté. Pour en savoir plus sur les activités proposées au Verger ainsi que pour l'autocueillette, visitez le vegerlabonte.com.