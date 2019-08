Trois fermes à découvrir le 8 septembre prochain

Pour une 17e année consécutive, l’agriculture sera à l’honneur à l’occasion de l’événement Portes ouvertes sur les fermes du Québec. Ce rendez-vous agricole annuel se déroulera sous le thème : L’environnement, c’est notre culture! Dans la région, 3 fermes accueilleront gratuitement les visiteurs, le 8 septembre prochain, de 10 h à 16 h.

« Cette année, nous souhaitons faire découvrir nos différentes techniques agroenvironnementales. Vous pourrez donc en apprendre davantage sur les gestes concrets posés quotidiennement par les agricultrices et les agriculteurs pour protéger l’environnement et lutter contre les changements climatiques », affirme Christian St-Jacques, président de l’UPA de la Montérégie.

Beau temps, mauvais temps, le grand public est invité à se laisser charmer par le mode de vie agricole. Près de 30 000 visiteurs sont attendus dans la région. Une multitude d’activités gratuites agrémentera chacune des visites : démonstrations agricoles, dégustations de produits locaux, rencontres avec des experts en agriculture et jeux interactifs pour toute la famille.

Trois fermes à découvrir

Domaine Berthiaume

Le Domaine Berthiaume est situé au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, au milieu d'une région réputée pour avoir les meilleures terres agricoles du Québec. La 4e génération de producteurs agricoles, Carl Berthiaume et Sonia Raymond, cultive l’orge, le maïs, le soya et, depuis 2014, la vigne qui sera destinée à une future production de vin.

Leur domaine s'étend ainsi sur 73 hectares de terres. En juillet 2016, ils ont démarré leur premier brassin de bière. Il s'en est brassé plusieurs autres depuis ce temps, et aujourd'hui, le Domaine Berthiaume offre une vingtaine de bières uniques. Carl et Sonia invitent toute personne intéressée à venir découvrir leur domaine et à en apprendre un peu plus sur la culture de l’orge, du maïs et des vignes tout en dégustant une, ou quelques-unes, de leurs bières savoureuses provenant du terroir local.

562, chemin Petit Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J3B 6Y8

Site web : domaineberthiaume.com

Page Facebook : facebook.com/domaineberthiaume

Vignoble 1292

Le vignoble 1292 a vu le jour en 2009, mais ses opérations de commercialisation ne débutent qu’en 2014. Le vignoble compte plus de 7 500 plants dont les deux tiers sont en production. L’équipe du vignoble comprend Christiane Allard et Michel Lefebvre, les propriétaires fondateurs, et Rémi Blanchette, Julien Bouchard, Samuel Comtois, Julie Couture, Gabriel Deslauriers, Julie-Andrée Gagnon et Eric Thibault, membres de l’équipe Pleineterre.

Ils produisent des vins tranquilles blancs, rosés et rouges, du vin mousseux élaboré selon la méthode traditionnelle et du vin de vendange tardive. Leurs vins se démarquent à chacune de leurs participations à la Coupe des Nations et lors de dégustations à l’aveugle. Tous leurs vins sont certifiés IGP Vins du Québec.

1292, rue Principale, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Qc J0J 1W0

Site web : vignoble1292.com

Page Facebook : hfacebook.com/Vignoble-1292



Ferme Fantasia

La ferme Fantasia, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, a pour propriétaires Pierre-Luc Sicotte et Julie Roy. Diplômée de l’ITA et entraîneuse équestre certifiée, Julie Roy cumule plus de 30 ans d’expérience avec les chevaux dans diverses disciplines.

Spécialisée en équitation classique, la ferme certifiée Équi-Qualité par Cheval Québec offre plusieurs services tels que la pension de chevaux et les cours d’équitation de niveaux débutants à compétitifs et de psychoéducation destinée aux jeunes qui présentent des particularités telles que le TDA et le TDAH, l’anxiété, la faible estime de soi et d’autres cas. En plus des 60 arpents en culture fourragère, les installations équestres s’étalent sur plus de 22 arpents qui offrent d’immenses carrières pour l’entraînement et qui ont reçu sept compétitions estivales sanctionnées par Canada Équestre.

224, chemin des Patriotes Est, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 4J3

Site web : fermefantasia.ca

Page Facebook : facebook.com/fermefantasia

Découvrez les fermes ainsi que les activités offertes et concevez votre trajet personnalisé pour profiter au maximum de cette journée en téléchargeant l’application mobile de l’événement ou en visitant le portesouvertes.upa.qc.ca.