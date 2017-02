Ne conduis pas!

Par Laurie Durand

Tu as un peu bu, tu as déjà trop bu. Tu te sens en état de prendre le volant - 6 mois se sont déjà écoulés depuis que tu as ton permis - mais l’es-tu réellement? De toute façon, ce genre de choses qui chamboulent une vie ne t’arrivera pas à toi. Il n’y a personne pour t’en empêcher alors tu t’engages sur la route. Ta vision est flouée, tu as de la difficulté à te concentrer, mais toutes tes tensions sont relâchées. Quand tout à coup : plus rien.

On peut entendre les pleurs des parents, des amis, des sœurs, des frères. Une famille entière est dévastée. Acceptes-tu vraiment d’être la cause de cet immense chagrin? Sans oublier celui de ta famille. Croyais-tu réellement que tu en serais épargné? Une jambe fracturée, un traumatisme crânien, le coma et puis la honte, la culpabilité ou peut-être même l’emprisonnement. Et tes amis, accepteront-ils de t’accompagner en voiture comme vous le faisiez si souvent auparavant?

Mais tout ceci peut être évité par un simple geste : éviter de prendre le volant. Utilisez le transport en commun, le taxi, les organismes, le conducteur désigné ou même la marche si vous préférez, mais abstenez-vous de conduire.

Lorsque j’ai perdu mon frère dans une collision impliquant l’alcool au volant, je me suis promis non seulement de ne jamais prendre le volant dans cet état, mais aussi d’empêcher tous ceux qui désirent le faire de le faire. Je vous assure qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une telle tragédie pour agir. Prenons soin des personnes que nous aimons en les protégeant de ce danger qui hante nos routes. Agissons ensemble afin d’assurer la sécurité de nos jeunes, nos adultes et nos aînés et ce pour le bien de notre communauté toute entière.

Mettons fin à la conduite en état d’ébriété par une simple décision : ne conduisons pas.