Agenda public du député de Borduas pour la Fête nationale du Québec

Monsieur Simon Jolin-Barrette, député de la circonscription de Borduas et porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière de justice et d’accès à l’information, sera très actif dans le cadre des activités entourant la Fête nationale du Québec.



Le jeudi 23 juin, dès 16h, le député visitera tour à tour les municipalités de Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu pour ensuite finir la soirée à Mont-Saint-Hilaire où il prendra parole sur la scène vers 19h30.



Le vendredi 24 juin, il débutera sa tournée à 11h dans le village de Saint-Jean-Baptiste pour prendre part au défilé. Il passera ensuite par le Parc du Petit rapide à Beloeil pour s’adresser aux citoyens, avant de se rendre en après-midi à la plage de Pointe-Valaine, dans la municipalité d’Otterburn Park. C’est à McMasterville qu’il terminera sa soirée et prendra part aux festivités.



JEUDI LE 23 JUIN 2016

16h : Fête nationale à Saint-Marc-sur-Richelieu

17h : Fête nationale à Saint-Denis-sur-Richelieu

18h : Fête nationale à Saint-Charles-sur-Richelieu

19h30 : Fête nationale à Mont-Saint-Hilaire



VENDREDI LE 24 JUIN 2016

11h : Défilé à Saint-Jean-Baptiste

12h30 : Fête nationale à Beloeil

13h30 : Fête nationale à Otterburn Park

20h30 : Fête nationale à McMasterville



Notez que les heures de visites sont données à titre indicatif et peuvent quelque peu différer au cours de la journée.