Simon Jolin-Barrette fait un retour sur le caucus présessionnel de la CAQ

Le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, était présent au caucus présessionnel de la Coalition Avenir Québec qui s’est tenu à Saint-Jérôme en début de semaine. L’objectif de cette rencontre était de définir les priorités du parti lors de la rentrée parlementaire qui aura lieu le 20 septembre.



Le premier choix, l’économie, s’est imposé de lui-même après la tournée estivale du chef du parti, François Legault, qui s’est rendu aux quatre coins du Québec. « Les citoyens ont le sentiment de ne pas être écoutés. Les régions sont laissées à elles-mêmes. Le gouvernement libéral se traîne les pieds », affirme monsieur Legault. « Le bilan du gouvernement libéral est loin d’être reluisant. Il avait promis la création de 250 000 emplois en 5 ans, mais il ne fait pas grand-chose de concret pour y arriver, ajoute le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette. Nous, à la CAQ, l’économie du Québec, c’est vraiment notre priorité, pour que les Québécois puissent occuper des emplois de qualité et soient plus prospères. »



« Le Québec est accueillant et il doit le demeurer »

La Coalition Avenir Québec a également annoncé vouloir baisser les seuils d’immigration – qui passeraient de 50 000 individus à 40 000 individus par année – tout en conservant la même enveloppe budgétaire dédiée aux ressources pour les nouveaux arrivants. Le message de François Legault est clair : « Le Québec est accueillant et il doit le demeurer. » Cependant, il rappelle un triste constat : près de 20% des immigrants arrivés au Québec depuis 5 ans ou moins sont au chômage. « Ce sont les pires chiffres au Canada et une preuve que les Libéraux les ont abandonné. Un dirigeant responsable prendrait état de ces chiffres et trouverait des solutions. C’est ce qu’on a fait de notre côté : en investissant davantage d’argent sur chaque immigrant qui arrive dans la province, on fait en sorte que ceux-ci sont mieux formés et outillés pour se forger une place sur le marché du travail et au sein de la société québécoise », soutient Simon Jolin-Barrette. « L’emploi, c’est le meilleur véhicule d’intégration pour les adultes immigrants, le meilleur gage de succès de l’intégration et de l’apprentissage de la langue française », ajoute-t-il.



Lorsque les travaux parlementaires reprendront, le 20 septembre prochain, les députés de la Coalition Avenir Québec seront fin prêts : « On talonnera le gouvernement libéral sur les questions économiques, mais aussi sur un tas d’autres sujets d’importance, comme l’éducation et la justice. On est là pour défendre les intérêts des citoyens », conclut monsieur Jolin-Barrette.