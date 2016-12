M. Gilles Plante honoré par la Chambre de commerce et d'Industrie de la Vallée-du-Richelieu pour plus de 25 ans en politique municipale

Le 24 novembre avait lieu l'édition 2016 du prestigieux gala Grand Richelois de la Chambre de commerce et d'Industrie de la Vallée-du-Richelieu (CCIVR) au cinéma Beloeil.



Lors de la soirée, M. Gilles Plante, maire de la municipalité de McMasterville, a été honoré pour de nombreuses années de service à la population soit plus de 25 années en politique municipale.



« 27 années en politique dont 23 ans à titre de maire de la municipalité de McMasterville. Si on m'avait dit que j'allais m'investir aussi longtemps lorsque je suis entré conseiller en 1989, je ne l'aurais pas cru! J'ai complété un mandat à la fois et les années ont filé sans trop m'en rendre compte. Je suis un mcmastervillois de coeur. McMasterville et moi vivons une grande histoire d'amour. J'aime profondément ma municipalité et ses habitants et c'est important pour moi de toujours faire mieux et plus pour les mcmastervilloises et mcmastervillois qui l'habite. » - soulignait M. Gilles Plante, maire de la municipalité.



M. Gilles Plante a débuté sa carrière à titre de conseiller municipal

Natif et résident de McMasterville, Gilles Plante a toujours entretenu des liens étroits et particuliers avec McMasterville. Son père, Richard Plante, fut à l’emploi de la municipalité pendant 28 années et son fils, Stéphane, est l'un des chefs aux opérations à la brigade de sécurité incendie. Il est à l'emploi de la municipalité depuis 29 ans.



1989 a été sa première année à titre d’élu municipal et son objectif l’a conduit à la tête du Conseil municipal dès 1993. Depuis vingt-sept ans, Gilles Plante œuvre pour le bénéfice de la population mcmastervilloise. Discipliné, travailleur acharné, rigoureux et honnête, Gilles Plante exerce un leadership stimulant qui favorise l’avancement et le développement de la communauté mcmastervilloise.



La fierté d’appartenance constitue l’une de ses très grandes valeurs et teinte ses aptitudes de gestionnaire rigoureux. Cette caractéristique personnelle lui permet de saisir tous les leviers d’opportunités qui correspondent à la vision et à la mission qu’il souhaite pour ses citoyennes et citoyens de McMasterville. Sa population et son budget ayant doublés depuis, nous pouvons que saluer l’énergie et le sens de l’innovation de notre premier magistrat.



Son implication et sa maîtrise des dossiers va au-delà des frontières locales. Tant au plan régional que provincial, ce dernier a toujours accepté de s’engager à la défense des intérêts des populations des diverses municipalités et villes de la province de Québec concernant des enjeux importants touchant la qualité de vie des collectivités.



Félicitations et merci à M. Plante pour son indéfectible engagement envers la communauté mcmastervilloise.