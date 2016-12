« Montez à bord du McMasterville Express pour un voyage vers le 100e anniversaire de la municipalité »

La municipalité de McMasterville a annoncé aujourd’hui, en conférence de presse qu’elle célébrera son 100e anniversaire en 2017. C’est donc à l’aube des festivités que la municipalité lançait aujourd’hui un avant-goût de sa programmation spéciale qui fera vibrer McMasterville tout le long de la prochaine année.

Une identité visuelle renouvelée

C’est en présence des familles d’anciens élus, députés et de membres du personnel que le conseil municipal et le maire, M. Gilles Plante, ont dévoilé leur nouvelle identité visuelle. Plus moderne et dynamique, cette nouvelle image propose le déploiement d’un nouveau logo et la mise en place de nouveaux panneaux d’identification dans les parcs de la municipalité.

Mentionnons que l’élaboration du nouveau logo a été le fruit d’un exercice de consultation publique visant la participation des citoyens. Les résultats de cette consultation ont mené à la conception d’un logo symbolisant la vitalité, l’harmonie et le développement de la municipalité. Le design du logo met en valeur, de façon particulière, un logotype, une signature et une couleur distinctive qui procurent à la municipalité une image performante qui lui est propre.

Au niveau des panneaux d’affichage dans les parcs de la municipalité, mentionnons l’installation de huit panneaux d’identification rétroéclairés ornés du nouveau logo de la municipalité et de la couleur bourgogne officielle. Ces panneaux renforciront le lien d’énergie et de cohérence entre les divers parcs répartis sur l’ensemble du territoire. Un neuvième panneau d’affichage qui sera numérique et muni de deux écrans, sera localisé au cœur de la municipalité pour informer les citoyens des informations municipales.

Pour souligner le 100e anniversaire, deux de ces panneaux commémoreront la mémoire des défunts élus, Messieurs Roger Dubuc, conseiller dans le district #2 - du Village, et Ferdinand Borremans, maire. À ce titre, le sentier linéaire sera rebaptisé le sentier Roger-Dubuc et le parc des ainés ; le parc FerdinandBorremans.

Programmation spéciale du 100e anniversaire

Pour souligner l’apport de la communauté à l’essor de la municipalité depuis le siècle dernier, le conseil mettra sur pied une programmation spéciale pour célébrer son centenaire. Tout au long de 2017, des événements marqueront le 100e anniversaire de McMasterville. La programmation complète sera dévoilée ultérieurement, mais, en guise d’avant-goût, quelques activités peuvent déjà être annoncées telles qu’un feu d’artifices prévu le 21 janvier à 19h, la fête familiale Plaisirs d’hiver, une grande fête familiale estivale, une exposition de photos historiques, un Défi Santé « En forme de génération en génération », une fête Zumba, une grande vente-débarras et des événements artistiques présentés au cours de l’année. S’ajoute à cette programmation, le lancement du magnifique livre du 100e anniversaire de la municipalité créé avec la collaboration de la Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire.

L’ensemble des activités de la programmation du 100e anniversaire sera disponible sur le site Internet au www.mcmasterville.ca et sera diffusé régulièrement à travers les bulletins d’information municipaux soit le McMastervillois et le McMensuel.