Les députés de Richelieu, de Saint-Jean et le COVABAR s’unissent pour l’assainissement de la Rivière Richelieu

Les députés de Richelieu et Saint-Jean à l’Assemblée nationale, dans les circonscriptions où débute et se termine la rivière Richelieu, organiseront chacun une soirée d’information sur la qualité de l’eau de cette rivière. Sylvain Rochon et Dave Turcotte répondent ainsi au souhait formulé par le Comité de concertation et de valorisation du bassin versant de la Richelieu, dont ils ont rencontré des représentants, cette semaine, à Québec, avec leurs collègues de Chambly et d’Iberville.

Identifiée par la Politique nationale de l’eau, comme l’une des 33 rivières prioritaires, à l’adoption, à l’unanimité, de cette politique, le 26 novembre 2002, la Richelieu s’est aussitôt vue scrutée à la loupe par le COVABAR. Études et données à l’appui, l’organisme a ensuite dressé une liste de mesures et impliqué les acteurs : amélioration des pratiques agricoles, renaturalisation des bandes riveraines, meilleure gestion des eaux pluviales et implication citoyenne proactive.

Les députés Turcotte et Rochon n’ont pas hésité à monter dans le train. « S’il y a un dossier qui mérite d’être prioritaire, c’est bien celui de la qualité de l’eau. Dans Richelieu, la moitié des 16 municipalités se situent, soit en totalité soit en partie, dans le bassin versant. On est très concerné et très impatient de passer à l’action », a déclaré Sylvain Rochon.

Une détermination que partage le député de Saint-Jean, Dave Turcotte : « Ce sont tous les acteurs qui doivent se concerter pour mettre en place les solutions envisagées. On n’arrivera pas autrement à améliorer la qualité de notre eau. Lors du dernier rendez-vous électoral, je m’étais déjà engagé dans cette voie. Je veux que les générations actuelles et futures puissent jouir d’une eau de grande qualité » a conclu le député.

Enjeux et actions à prendre seront d'abord examinés à Saint-Jean-sur-Richelieu, le lundi 6 mars prochain, à 19 h 30, au Pavillon jeunesse Yvan-Viens, 131, rue Jean Talon. Les détails de la soirée citoyenne de Sorel-Tracy seront communiqués dans les semaines qui suivent.