La Ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu enregistre un surplus de 4,7 M$

C’est le 23 avril dernier, lors de l’assemblée publique qu’ont été déposés les états financiers de l’année 2017. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu présente un surplus de 4,7 M$ et des investissements de 47,5 M$ réalisés dans divers projets d’immobilisations.

Le surplus dégagé provient pour plus de 72 % de revenus supérieurs à ceux anticipés, soit 3,4 M$. Ce sont les revenus des droits de mutation immobilières qui occupent la première place avec 2,6 M$ supplémentaires à ceux budgétés. « Cette situation est le reflet de l’excellente année au niveau du volume des transactions du marché immobilier. Cette activité économique a également eu des effets positifs sur les émissions de permis de construction et les revenus d’intérêts pour un montant de 0,5 M$ » d’expliquer M. le maire Alain Laplante.

De plus, la Ville a économisé près de 1,3 M$ plus spécifiquement pour différents contrats et honoraires professionnels moins onéreux que prévus suite à l’optimisation des façons de faire ainsi que de soumissions plus avantageuses. Quelques projets ont dû être reportés en totalité ou en partie, tels le dossier de la billettique du transport en commun et le réaménagement des bibliothèques Adélard-Berger et L’Acadie.

Les activités d’immobilisations

Ces activités sont essentiellement des investissements adoptés via le programme triennal d’immobilisation et concernent le maintien, la réhabilitation, la construction ou le développement des actifs municipaux. Il s’agit principalement des infrastructures de rues, d’eau potable et de l’assainissement des eaux pour plus de 25 M$, de 14 M$ pour l’acquisition des terrains du plan de conservation et 5 M$ pour les loisirs et la culture. Pour plus de détails sur le rapport financier 2017 : www.sjsr.ca/rapports-financiers

Source : http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca