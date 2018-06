Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville, Alexandre Cusson a poursuivi le 6 juin dernier à Longueuil, sa tournée des régions sur le thème « 2018 : De la parole aux actes ».

Il était en présence de la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, du président du caucus régional de l’UMQ pour la Montérégie et maire de La Prairie, Donat Serres, ainsi que de plusieurs élues et élus municipaux de la région de la Montérégie.

Cette tournée, qui s’arrêtera dans plus d’une trentaine de municipalités de toutes lesrégions d’ici la mi-septembre, vise à présenter aux élues, élus et partenaires socioéconomiques la plateforme municipale lancée lors des Assises 2018 de l’UMQ.

« L’UMQ va faire campagne pour que les enjeux municipaux fassent partie de l’autre campagne, en vue des élections du 1er octobre prochain au Québec. Elle a identifié quatre grands enjeux auxquels il faut s’attaquer en priorité : l’autonomie, la mobilité, la fiscalité et l’occupation du territoire. L’UMQ invite les candidates et les candidats à l’élection générale du 1er octobre prochain à discuter de ces enjeux et de prendre position sur les 13 propositions contenues dans la plateforme », a déclaré Monsieur Cusson.

« La Ville de Longueuil adhère aux priorités énoncées dans la plateforme municipale de l’UMQ. Comme grande ville et comme gouvernements de proximité, il est essentiel que nous disposions de tous les moyens et outils nécessaires pour assumer nos responsabilités et offrir à nos citoyennes et citoyens les services dont ils ont besoin », a ajouté Madame Parent.

« Je suis honoré que le président de l’UMQ ait choisi de faire un arrêt dans notre belle région dans le cadre de sa tournée 2018. Mes collègues et moi profiterons de la rencontre des élues et élus de la Montérégie aujourd’hui pour nous assurer que nos priorités régionales soient entendues haut et fort dans le cadre de la campagne à venir », a conclu Monsieur Serres.

Rappelons qu’à l’occasion des Assises 2018, les chefs des principales formations politiques se sont tous engagés à transférer un point de la taxe de vente du Québec (TVQ) aux municipalités, l’équivalent de 1,5 milliard $. Le premier ministre du Québec est allé encore plus loin en signifiant son intention de réformer en profondeur la fiscalité municipale, en payant notamment la totalité des compensations tenant lieu de taxes foncières sur les immeubles gouvernementaux et en révisant le partage des redevances sur les ressources naturelles.

La tournée culminera le 14 septembre prochain avec la tenue du Sommet municipal. Ce rendez-vous phare, auquel participeront les chefs des principales formations politiques québécoises, donnera aux partis l’occasion de présenter leur vision des relations Québec-gouvernements de proximité et de préciser leurs engagements envers le milieu municipal.

Pour plus d’informations sur la plateforme municipale et la tournée régionale 2018 du président, visitez le site plateformemunicipale.umq.qc.ca .

Depuis sa fondation en 1919, l’UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d’exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l’expertise municipale, accompagne ses membres dans l’exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d’affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.