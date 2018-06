Philippe Laprise sera «l’arroseur en chef» de la Zone tout en couleurs!

Après le député de Chambly Jean-François Roberge, ce sera au tour des participants de la Course du député, qui aura lieu le 8 juillet à Saint-Basile-le-Grand au profit des clubs sportifs de la région, d’être aspergés de couleurs par Philippe Laprise.

Le célèbre humoriste chamblyen en a fait l’annonce dans une vidéo humoristique publiée sur les réseaux sociaux du député lundi soir, promettant un événement haut en couleurs.

Dans cette vidéo, on peut voir un Philippe Laprise surexcité s’inviter à un point de presse du député de Chambly à Saint-Basile-le-Grand et celui-ci se remémorer son «agression sauvage» par le comédien un an auparavant avant de prendre la fuite. La vidéo se termine avec Philippe Laprise, qui annonce qu’il sera responsable de la Zone tout en couleurs.

Philippe Laprise n’en est pas à ses premiers démêlés avec le député de Chambly Jean-François Roberge. L’an dernier, l’humoriste s’était invité dans une vidéo que tournait le député de Chambly pour inciter ses concitoyens à participer à la Course, l’aspergeant au passage de couleurs. La vidéo, devenue virale, avait a été visionnée plus de 63 000 fois.

La Course du député Jean-François Roberge est une activité-bénéfice organisée par le député de Chambly depuis 2014 visant à amasser des fonds pour une cause ou un organisme de la circonscription.

Depuis la première édition de l’événement, plus de 33 000$ ont été récoltés pour la communauté. Encore cette année, 100% de l’argent amassé sera redistribué aux clubs sportifs afin de rendre plus accessible la pratique du sport amateur aux jeunes de notre région. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, consultez le www.coursejfr.com. Cette année, la Zone tout en couleurs, qui permettra aux coureurs qui le désirent de finir la Course sur une note colorée, est commanditée par Ford Saint-Basile.