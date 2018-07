Une cinquième édition couronnée de succès!

Après cinq ans, la popularité de la Course du député Jean-François Roberge ne se dément pas : l’événement, organisé par le député de Chambly au profit des clubs sportifs et des jeunes de la région, a permis d’attirer près de 350 coureurs à Saint-Basile-le-Grand ce dimanche 8 juillet.

Plus de 7 000$ ont été amassés pour l’occasion, portant à plus de 40 000$ le montant redistribué dans Chambly, Saint-Basile-le-Grand, Carignan, Richelieu et Saint-Mathias en cinq ans.

Retour sur l’événement

C’est dans une atmosphère festive que s’est déroulée la cinquième édition de la Course du député Jean-François Roberge. De nombreuses familles s’étaient données rendez-vous à l’Aréna Jean-Rougeau, lieu de départ de la Course, pour l’occasion. La zone Tout en couleurs, commanditée cette année par Ford Saint-Basile, a fait fureur auprès des jeunes comme des moins jeunes. L’humoriste chamblyen Philippe Laprise, nommé «arroseur en chef», en a fait voir de toutes les couleurs aux coureuses et coureurs.

En plus du célèbre humoriste, l’événement a pu compter sur la présence de la députée de Montarville Nathalie Roy et de Basilou, la mascotte de Saint-Basile-le-Grand. Les coureurs ont pu s’échauffer avant leur départ grâce à la dynamique Karine Thibault, de chez Kalyan Studio. De nombreux jeux ont également été mis à disposition par les différents commanditaires et clubs sportifs participants, au plus grand bonheur des plus jeunes coureurs.

« Avec cet événement, nous avons réussi, au fil du temps, à amasser plus de 40 000$ pour venir en aide à la famille d’un enfant lourdement handicapé de Chambly, à remettre des livres dans nos bibliothèques scolaires, à financer des organismes qui œuvrent auprès des jeunes et des familles d’ici, et finalement à permettre à plus de jeunes de faire du sport. Je suis très fier de ce que nous réalisons depuis cinq ans avec la Course du député », de souligner le député de Chambly Jean-François Roberge.

Le député tient à remercier le Trifort de Chambly et la municipalité de Saint-Basile-le-Grand pour leur apport essentiel à l’événement. « Je ne le dirai jamais assez, mais sans des partenaires aussi incroyables, jamais nous ne pourrions tenir un tel événement-bénéfice pour notre communauté. Un énorme merci à Trifort et à ses bénévoles, qui nous accompagnent année après année, ainsi qu’à la Ville de Saint-Basile-le-Grand, en qui nous avons découvert cette année un partenaire dévoué pour la cause. Merci! »