Simon Jolin-Barrette s’est rendu aux funérailles de Paul Gérin-Lajoie

À l’instar du chef de sa formation politique et de plusieurs de ses collègues, Simon Jolin-Barrette s’est rendu hier à la cathédrale Marie-Reine du Monde pour rendre un dernier hommage à Paul Gérin-Lajoie.

« Paul Gérin-Lajoie est un homme qui a fait beaucoup pour le Québec », affirme d’entrée de jeu Simon Jolin-Barrette. « Il a entre autres contribué au remodelage du système d’éducation. Si l’éducation est aujourd’hui plus accessible qu’auparavant, c’est largement grâce à lui. » Monsieur Jolin-Barrette se trouvait d’ailleurs aux funérailles de Paul Gérin-Lajoie avec le chef de sa formation politique, François Legault, qui a été lui-même ministre de l’Éducation de 1998 à 2002. « Ces funérailles revêtaient une signification bien spéciale pour mon chef, qui fait de l’éducation sa grande priorité », signale le député de Borduas.

Si le passage de monsieur Gérin-Lajoie au ministère de l’Éducation reste indéniablement marquant, le Simon Jolin-Barrette rappelle aussi que c’est ce même homme qui a largement contribué à articuler la politique du Québec sur le plan international : « Ce qu’on appelle la Doctrine Gérin-Lajoie constitue encore aujourd’hui la politique extérieure du Québec. C’est ce qui a permis au Québec de prendre sa place au niveau international », poursuit -il.

Au-delà de la politique

Après sa carrière politique, monsieur Gérin-Lajoie a continué à s’impliquer pour le Québec de multiples façons, tient à rappeler Simon Jolin-Barrette. « Un exemple parmi tant d’autres : les élèves d’ici et d’ailleurs participent chaque année à la Dictée PGL. » Cette initiative a été mise en place par la Fondation qui porte son nom et qui vise l’amélioration des conditions de vie des populations mondiales par une éducation de qualité. La Dictée, elle, veut non seulement sensibiliser les jeunes à la bonne maîtrise de la langue, mais aussi les sensibiliser à la coopération internationale par les thèmes qui sont abordés dans le texte de la dictée.

« Ce fut des funérailles touchantes, à la mesure de ce grand homme. C’est important de rendre un tel hommage à quelqu’un qui a fait autant pour le Québec », mentionne pour conclure Simon Jolin-Barrette.