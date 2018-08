Simon Jolin-Barrette fait la promotion des saines habitudes de vie

Simon Jolin-Barrette a toujours cru en l’importance de promouvoir les saines habitudes de vie. Sa journée de samedi en est la preuve.

Le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, s’est rendu samedi à la gare de Mont-Saint-Hilaire où se tenait la deuxième édition de la Foire des saines habitudes de vie, organisée par le chirurgien-dentiste Guy Benoît.

Si l’événement s’est déroulé à Longueuil lors de sa première édition, le député était bien heureux du déménagement de la Foire dans la circonscription de Borduas pour sa deuxième année.

« Il y a quelques mois, j’ai porté à l’Assemblée nationale un projet qui émanait du conseiller municipal de Beloeil, monsieur Pierre Verret, et qui voyait à permettre le jeu libre dans les rues lorsque c’est sécuritaire et souhaité par les résidents locaux. Il est souvent question du fléau de la sédentarité, et je trouvais que l’initiative Dans ma rue, on joue était une bonne façon de combattre cette problématique, indique Simon Jolin-Barrette. La Foire des saines habitudes de vie du docteur Benoît allait dans le même sens : rappeler aux gens qu’il est simple et sain de prendre sa santé en main. J’ai d’ailleurs accepté d’être le président d’honneur de l’événement. »

Crédit photo: Courtoisie

Le député rappelle également que la prévention constitue la meilleure façon d’avoir une population qui vit longtemps et en santé.

Du soccer et des pommes

C’est pourquoi, dans le même esprit, Simon Jolin-Barrette s’est associé à la COOP Jeunes au Boulot pour distribuer des pommes lors de la journée de fin de saison du Club de soccer de la Vallée-du-Richelieu.

« Tout en encourageant les étudiants de la coopérative mise en place par l’entremise de la Maison des jeunes des Quatre Fenêtres, j’ai offert des pommes—des pommes de Mont-Saint-Hilaire!—à tous ceux qui ont participé aux activités du CSVR cet été. »

Le député souligne d’ailleurs qu’il se sent privilégié de pouvoir encourager de si belles causes. « Ce sont les coopérants qui ont planifié et coordonné la distribution des pommes avec les organisateurs du Club de soccer de la Vallée-du-Richelieu. C’est stimulant de voir des jeunes qui veulent participer aussi activement à leurs premières expériences professionnelles. C’est également agréable de voir tous ces jeunes—et tous ces parents—prendre part à une activité sportive comme le soccer. Et de rencontrer des gens, comme ce fut le cas à la gare, qui désirent s’informer et en faire plus pour leur santé », conclut Simon Jolin-Barrette.