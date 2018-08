«Une preuve de plus que l’austérité était superflue», selon Québec Solidaire

À la veille des élections québécoises, Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec Solidaire et député se prononce sur l’analyse du Vérificateur général du Québec sur l’état des finances publiques.

« Encore une fois, on a la confirmation que les finances publiques du Québec sont en meilleur état que le gouvernement aime le laisser entendre pour justifier les années d’austérité nocives qu’il a fait vivre au peuple québécois. Quand on voit 1,5 milliards $ de revenus additionnels, pour un surplus budgétaire cette année de 2,3 milliards $, on comprend qu’il était absolument inacceptable de couper le même montant dans les services aux élèves dans les écoles, pour ne donner qu’un exemple. Philippe Couillard n’a pas de quoi être fier. Pour moi, c’est un mauvais gestionnaire. Il a causé du mal à sa population en criant au loup à propos de l’état soi-disant désastreux des finances publiques », indiquait-il dans les heures qui suivaient les conclusions du Vérificateur Général.