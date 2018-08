Simon Jolin-Barrette visite la ferme Belvallée à Saint-Marc-sur-Richelieu

Simon Jolin-Barrette s’est rendu vendredi dernier à la ferme Belvallée où se tenait une journée portes ouvertes.



Le propriétaire de la ferme laitière Belvallée, monsieur Martin Lavallée, a procédé ces dernières années à d’importants investissements dans le but de renouveler complètement ses installations et ainsi augmenter son cheptel tout comme sa production laitière.

« À leur invitation, j’étais venu visiter les lieux plus tôt cette année alors que les travaux étaient déjà bien entamés, mais pas complétés, indique Simon Jolin-Barrette. Je suis impressionné par ce que je vois aujourd’hui. »

Le député sortant et candidat caquiste rappelle qu’il s’agit là d’un projet d’envergure, impliquant le déménagement de 150 vaches. « C’est beaucoup de travail et de planification, ajoute monsieur Jolin-Barrette. Mais la ferme Belvallée fait maintenant partie des installations modernes et avant-gardistes du Québec, avec leurs robots de traite à la fine pointe de la technologie. Le tout se fait de façon efficace et très bien calculée afin de ne pas fatiguer les animaux. Pour les producteurs laitiers, la santé de leurs vaches est primordiale et ici, on en a un bel exemple. »

La ferme Belvallée est une entreprise familiale et Simon Jolin-Barrette est également sensible à cette réalité. « Au cours de mes rencontres avec les agriculteurs, la question est souvent revenue sur la table: l’impression de ceux-ci d’être désavantagés lorsqu’ils veulent faire passer l’entreprise aux mains de leurs enfants. La CAQ souhaite d’ailleurs leur simplifier la vie en cette matière. »



Simon Jolin-Barrette tient aussi à rappeler que la Montérégie est la région de l’agriculture: « Près du quart des fermes du Québec s’y trouvent. Borduas est d’ailleurs une circonscription très agricole. C’est pourquoi je ne manque jamais une occasion d’aller à la rencontre des agriculteurs. Leur travail est vraiment important, parce qu’ils nourrissent les Québécoises et les Québécois, mais aussi parce qu’il s’agit d’une part importante de notre économie. »