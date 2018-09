Québec solidaire promet 250 millions $ aux proches aidants de la province

Un gouvernement solidaire donnera enfin aux proches aidants le répit et l’aide qu’ils et qu’elles méritent. Québec solidaire s’engage ainsi à injecter 250 millions $ par année en services et en aide financière pour les personnes proches aidantes.

« Les proches aidants sont des héros du quotidien. Ces personnes, majoritairement des femmes, permettent à des milliers d’autres de vivre dignement et de rester à domicile plutôt que dans un centre d’hébergement longue durée. C’est simple: elles pallient au travail du gouvernement. Le moins qu’on puisse faire est de les soutenir adéquatement! Il est temps de donner aux personnes proches aidantes l’aide dont elles ont besoin », a indiqué Vincent Marissal, candidat dans Rosemont et responsable du dossier Famille pour Québec solidaire.

Voilà bien des années que les proches aidantes et aidants sont confronté-es à l’épuisement, au manque de ressources pour les services à domicile, au roulement de personnel, au long temps d’attente pour des places d’hébergements.

La somme de 250 millions $ servira à bonifier le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, le crédit d'impôt pour les aidants naturels d'une personne majeure, le supplément pour enfant handicapé ainsi qu’à étendre les crédits aux personnes non couvertes.

« Actuellement, les mesures sont insuffisantes et discriminantes puisqu’elles sont prévues en fonction de la situation de la personne aidée et non en fonction des besoins de la proche aidante ou du proche aidant. Or, 57% des proches aidantes et aidants occupent en plus un emploi, souvent à plus de 30 heures par semaine. Pire, les proches aidantes et aidants dépensent en moyenne 7600 $ par année pour la personne aidée et perdent 16 000 $ de revenus. Québec solidaire veut leur permettre à eux et à leurs proches de vivre dignement », de conclure M. Marissal.