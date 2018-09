Dépôt du bulletin de déclaration de candidature de Sylvain Rochon, candidat du Parti Québécois dans Richelieu

Le 31 août dernier, à 9h30, le candidat du Parti québécois dans Richelieu, M. Sylvain Rochon, accompagné de quelques membres de son équipe, déposait officiellement son bulletin de déclaration de candidature, au bureau du directeur du scrutin de la circonscription.

« J'ai déposé, ce matin, au bureau du directeur du scrutin dans Richelieu, ma déclaration de candidature, fier et ému qu'on puisse à nouveau lire, sous mon nom, sur le bulletin, le 1er octobre comme le 9 mars 2015, PARTI QUÉBÉCOIS. J’espère qu’apparaitront, dans l’esprit de mes concitoyens, derrière mon nom et celui de mon parti, à la fois leurs rêves personnels et nos rêves collectifs pour Richelieu et le plus grand rêve qu'une nation puisse réaliser, celui de la liberté » a affirmé Sylvain Rochon.

Élection Québec exige des candidats la signature d’au moins 100 électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription, exigence qui a été largement dépassée.